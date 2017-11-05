Геркус: ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории

Президент «Локомотива» Илья Геркус после домашней ничьей с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ выразил мнение, что «железнодорожники» продолжают прогрессировать, несмотря на потерю очков в сегодняшней встрече.

«Прогресс всё равно не остановить! Ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории», — написал в своём «инстаграме» Геркус, опубликовав фотографию паровоза.

«Локомотив» (33 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА (26) находится на четвёртой строчке.