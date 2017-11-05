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175 лет назад 2016
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Таски: я хочу остаться в «Спартаке». Думаю, в клубе тоже понимают, что я нужен

Футбол

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски ответил на вопрос о контракте. Ранее ТАСС сообщал, что 30-летний Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта и в данный момент переговоры с красно-белыми приостановлены.

«Я хочу остаться в «Спартаке» и не раз говорил об этом. Думаю, в «Спартаке» тоже понимают, что я нужен команде. До конца контракта осталось полгода — этого времени достаточно, чтобы найти решение», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Таски перешёл в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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