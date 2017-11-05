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Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» победила в матче чемпионата Португалии

Футбол

«Бенфика», соперник ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, в гостевом матче 11-го тура чемпионата Португалии встречалась с «Виторией Гимарайнш». Встреча проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершилась победой лиссабонцев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Жонас, Андреас Самарис и Эдуардо Сальвио, а за хозяев гол забил Рафаэл Мартинс.

«Бенфика» (26 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Витория Гимарайнш» (14) — на восьмой строчке.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде победил «Бенфику» со счётом 2:1. Вторая игра между соперниками пройдёт в Москве 22 ноября.

Португалия - Примейра. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 : 3
Бенфика
Лиссабон
0:1 – Жонас – 22, 0:2 – Самарис – 76, 0:3 – Сальвио – 79, 1:3 – Мартинс – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Витория Гимарайнш ПФК ЦСКА
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