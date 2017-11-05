Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» победила в матче чемпионата Португалии

«Бенфика», соперник ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, в гостевом матче 11-го тура чемпионата Португалии встречалась с «Виторией Гимарайнш». Встреча проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершилась победой лиссабонцев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Жонас, Андреас Самарис и Эдуардо Сальвио, а за хозяев гол забил Рафаэл Мартинс.

«Бенфика» (26 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, «Витория Гимарайнш» (14) — на восьмой строчке.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде победил «Бенфику» со счётом 2:1. Вторая игра между соперниками пройдёт в Москве 22 ноября.