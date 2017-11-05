Степаненко: чем больше будет таких встреч, тем сильнее это объединит Украину

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от выездного матча 15-го тура УПЛ с «Мариуполем» (3:1).



«Мы очень ждали этого матча, ведь на футбольной карте Украины Мариуполь — ближайшая точка к Донецку. Для нас было важно здесь сыграть. Думаю, наш приезд в Мариуполь подарил футбольный праздник самому городу и стал хорошим событием для клуба, Донбасса и всей Украины. Чем больше будет таких встреч, тем сильнее это объединит страну. На трибунах присутствовало много болельщиков „Шахтёра“ и чувствовалась особая атмосфера.



Что касается поединка, то мариупольцы агрессивно начали, ощущался их настрой, выглядели они достойно даже вдесятером. И у нас, и у них были моменты, но мы лучше свои шансы реализовали и победили. Теперь надо отдохнуть и восстановиться перед оставшимися в этом году матчами», — цитирует Степаненко официальный сайт «Шахтёра».

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