Фонсека: эмоции от Мариуполя — фантастические! Я впервые так близко к Донецку

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от выездного матча 15-го тура УПЛ с «Мариуполем» (3:1).

«Очень сложная игра. Хозяева начали лучше и были агрессивнее. Тем не менее потом мы завладели преимуществом, что привычно для «Шахтёра», и добились перевеса. Не ожидали, что после перерыва пропустим гол в численном превосходстве, однако стоит отдать должное «Мариуполю», продолжавшему создавать нам некоторые трудности. В целом же победа полностью заслуженна.



Впечатления от поездки в Мариуполь — фантастические! Я впервые так близко к Донецку. Разумеется, эта поездка очень много значит для нас. Атмосфера была превосходной, отлично приняли. Болельщики на стадионе просто великолепны. Мы искренне благодарим всех за прием. Люди пришли на трибуны и поддерживали команды, а для профессионалов в футболе всегда важно находиться именно в такой обстановке, когда арены заполнены. Это большая честь и весьма приятные ощущения. Огромное спасибо всем! Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам, людям, которые приехали поддержать нас», — цитирует тренера сайт клуба.