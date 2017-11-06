Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА по числу матчей в чемпионатах страны

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев защищал ворота команды в гостевом матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

Для 31-летнего футболиста эта встреча стала 383-й в РФПЛ. Таким образом, он стал новым рекордсменом московского клуба по количеству матчей в чемпионатах страны. В активе Акинфеев на теперь одну игру больше чем у Владимира Федотова, который выступал за «армейцев» с 1961 по 1975 год.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Первый официальный матч за «армейцев» вратарь провёл в 2003 году.