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Смолов, Маркелов и Антон Миранчук претендуют на звание MVP 16-го тура РФПЛ

Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 16-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Фёдор Смолов («Краснодар»), Иван Маркелов («Анжи») и Антон Миранчук («Локомотив»).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 16-го тура РФПЛ также претендуют: Квинси Промес («Спартак»), Витиньо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Фернандо («Спартак»).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи ПФК ЦСКА ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Спартак Антон Миранчук Витиньо Игорь Акинфеев Квинси Промес Лукас Фернандо Фёдор Смолов MVP РФПЛ РФПЛ
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