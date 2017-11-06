Смолов, Маркелов и Антон Миранчук претендуют на звание MVP 16-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 16-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Фёдор Смолов («Краснодар»), Иван Маркелов («Анжи») и Антон Миранчук («Локомотив»).



У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».



На звание MVP 16-го тура РФПЛ также претендуют: Квинси Промес («Спартак»), Витиньо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Фернандо («Спартак»).

«Всем нельзя, а Вернблуму можно». Как объясняли зарубу в дерби Пейчинович, Бабаев и Геркус про огненный матч «Локомотив» – ЦСКА.