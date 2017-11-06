Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чухлов — об игре Шатова: на поле вышел сбитый лётчик, всё потерял, пока не играл

Футбол

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру сине-бело-голубых в выездном матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином», который завершился нулевой ничьей.

«Сегодня по игре — Дзюба и Полоз — это минус два футболиста. Ещё в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трёх точных передач подряд не могли сделать!

Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь всё это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) — так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.

Как я уже сказал, Ерохин — это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер — оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с «Рубином» этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще «Зенит» ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, ещё был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.

Что «Зенит» делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый лётчик, ёлки! Всё потерял Шатов, пока не играл. То, что он так назвал себя после матча в Тронхейме, это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришёл другой тренер с другим видением футбола. Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек. Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча — вот что сделал Шатов", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

«Рубин» — «Зенит» — 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче РФПЛ подряд
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Александр Ерохин Артём Дзюба Борис Чухлов Дмитрий Полоз Леандро Паредес Матиас Краневиттер Олег Шатов Роберто Манчини
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент