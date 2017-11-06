Чухлов — об игре Шатова: на поле вышел сбитый лётчик, всё потерял, пока не играл

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру сине-бело-голубых в выездном матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином», который завершился нулевой ничьей.

«Сегодня по игре — Дзюба и Полоз — это минус два футболиста. Ещё в эту компанию надо Ерохина добавить. Когда не часто дают шанс выходить в основном составе, этот шанс надо использовать. Вообще мысли у команды не вижу. Смотрел матч, вместе с приятелем специально считали: в первые 25 минут больше трёх точных передач подряд не могли сделать!

Не знаю, в прессинге ли дело, но ведь всё это отрабатывается на тренировках, как выходить из-под него. Но не знаю, чем они занимаются, как тренируются. Но команда такого уровня, с высококлассными аргентинцами и лучшими футболистами России, а ведь скупили всех (или почти всех) — так вот они просто не могут отдавать передачи друг другу. Ни мысли, ни желания, ничего не вижу.

Как я уже сказал, Ерохин — это минус один. И не разрушитель он даже. Сегодня Паредес и Краневиттер непонятно во что играли. Вы правильно говорите, что Краневиттер — оборонительного плана, а Паредес раньше передачами, мыслью отличался, но в матче с «Рубином» этого вообще не ощущалось. До концовки матча вообще «Зенит» ничего не показывал. На 87-й минуте Смольников навесил с фланга и Кокорин не забил гол, ещё был эпизод, когда Иванович дважды после углового бил по воротам Джанаева, тоже могли забить. Но поставленной игры у команды нет.



Что «Зенит» делал до 82-й минуты? Это команда, которая претендует на чемпионство. А вышел этот сбитый лётчик, ёлки! Всё потерял Шатов, пока не играл. То, что он так назвал себя после матча в Тронхейме, это переоценка себя. Он никак не может понять, что пришёл другой тренер с другим видением футбола. Манчини требует, значит, Шатов должен стараться, исполнять, а не играть только назад и поперек. Да, он шел в обыгрыш на коротенького, обрезал, три передачи запорол. Пять потерь мяча — вот что сделал Шатов", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».