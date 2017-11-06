Марсело: Бензема? Если тебя освистывают, значит, надо что-то улучшить

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего Карима Бензема в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0). Французский футболист в очередной раз не отметился голом и подвергся освистыванию.

«Я не буду говорить о несправедливости, так как на «Сантьяго Бернабеу» освистывали всех. Если тебя освистывают, значит, надо что-то улучшить. Сложно играть под свист трибун, однако нужно работать так, как это делает Бензема. А свист – часть футбола. Если бы всё было чудесно… Конечно, Бензема и Роналду расстроены тем, что не забили, однако довольны победой команды», — цитирует Марсело AS.