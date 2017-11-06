Игрок женской команды «Рединга» забила гол ударом с центра поля

Игрок женской команды «Рединга» Фара Уильямс забила невероятный гол с центра поля в матче Кубка суперлиги с «Арсеналом» (2:1). Уильямс вывела свою команду вперёд на 52-й минуте, но на 62-й «канониры» счёт сравняли – 1:1, однако радость была недолгой.

Едва прозвучал свисток на розыгрыш мяча с центра поля, как Уильямс нанесла удар по воротам. Вратарь «Арсенала» этого не ожидала, а мяч, перелетев через неё, опустился в сетку ворот.

Отметим, что в прошлом сезоне Фара Уильямс выступала за «Арсенал».

Видео гола можно посмотреть на странице «Рединга» в «твиттере».