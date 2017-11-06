Мората: это большая победа для Конте и для «Челси»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился впечатлениями от домашнего матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Лондонцы одержали победу (1:0), а единственный мяч на счету испанского футболиста.

«Это очень важно для нас, потому что нам нужно было набрать эти три очка до перерыва на матчи сборных. Мы очень счастливы, потому что мы хорошо сыграли и заслужили победу. Это большая победа для главного тренера, для клуба, для команды и для всех, кто работает в «Челси». Это отличный день для всех, и мы очень счастливы.

Я рад, что забил гол, но важнее всего, что мы выиграли и вернулись на победный путь. Мы уходим на перерыв на матчи сборных, набрав три очка, и это очень важно для нас", — цитирует форварда пресс-служба «Челси».