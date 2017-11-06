Сборная Шотландии может сыграть товарищеский матч с Аргентиной в Марокко

Сборная Шотландии может провести товарищеский матч со сборной Аргентины, при этом встреча может состояться в Марокко в марте 2018 года. Временно исполняющий обязанности главного тренера шотландцев Малки Маккей сообщил, что были проведены переговоры с представителями Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) о возможном проведении встречи.

При этом Марокко, который может стать хозяином чемпионата мира 2026 года, желает повести мини-турнир с участием сразу трёх национальных команд.

«Мы на 100% сыграем с Аргентиной. Они подтвердили, что Лионель Месси приедет. Также пройдут и другие встречи, мы хотим доказать, что у нас есть условия для организации больших матчей», — цитирует президента FRMF Фаузи Лакджа Daily Mail.