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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Шотландии может сыграть товарищеский матч с Аргентиной в Марокко

Футбол

Сборная Шотландии может провести товарищеский матч со сборной Аргентины, при этом встреча может состояться в Марокко в марте 2018 года. Временно исполняющий обязанности главного тренера шотландцев Малки Маккей сообщил, что были проведены переговоры с представителями Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) о возможном проведении встречи.

При этом Марокко, который может стать хозяином чемпионата мира 2026 года, желает повести мини-турнир с участием сразу трёх национальных команд.

«Мы на 100% сыграем с Аргентиной. Они подтвердили, что Лионель Месси приедет. Также пройдут и другие встречи, мы хотим доказать, что у нас есть условия для организации больших матчей», — цитирует президента FRMF Фаузи Лакджа Daily Mail.

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Баскетбол Сборная Марокко — Футбол Сборная Шотландии - Футбол
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