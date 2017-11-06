Джорджевич: в «Арсенале» почувствовали — можем замахнуться на что-то серьёзное

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, забивший победный гол в матче чемпионата России со «СКА-Хабаровск» (2:1), поделился впечатлениями от игры.



«У меня была микротравма. На неделе перед игрой я не тренировался в полную силу 5 дней, но перед матчем чувствовал себя хорошо. Игра в Хабаровске — это всегда непросто. Если кому-то и удается выиграть здесь, то всё равно победы даются с большим трудом. И поэтому эти победы имеют большое значение и особенно важны. Нам тоже вчера было достаточно тяжело.

В моменте с моим голом ожидал, что Ткачёв будет бить по воротам, и я знал, что он сделает это хорошо. Поэтому надеялся, что он либо забьет сам, либо вратарь отобьет мяч, не сможет его зафиксировать. В итоге так и получилось, а я сыграл на добивании. Это и есть работа нападающего.

Действительно, сейчас нам удался качественный отрезок в чемпионате. Думаю, что очень важной и поворотной стала победа в Грозном, когда мы выиграли у «Ахмата» 2:1 и почувствовали, что можем замахнуться на что-то серьёзное. Но все в клубе отдают себе отчёт в том, что пока ничего особенно не произошло. Впереди ещё очень много матчей, и никто не хочет останавливаться на достигнутом. Мы будем биться в каждой игре и тогда в конце сезона сможем рассчитывать на по-настоящему хороший результат», — сказал Джорджевич «Чемпионату».



В последних пяти матчах «Арсенал» одержал четыре победы и занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.