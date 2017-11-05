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«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:2. Видеообзор матча

Футбол

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на выезде обыграл со счётом 2:1 «СКА-Хабаровcк».

«Арсенал» повёл в счёте уже на 5-й минуте, когда точным ударом отметился Эванс Кангва. На 33-й минуте «СКА-Хабаровск» сумел сравнять счёт — отличился Виталий Федотов. Вырвать победу гости смогли на 86-й минуте — автором решающего гола стал Лука Джорджевич, вышедший на замену во втором тайме.

«СКА-Хабаровск» (12 очков) занимает последнее место в таблице РФПЛ, «Арсенал» (23) поднялся на шестую позицию, обогнав «Спартак» (22), «Уфу» и «Ахмат» (по 21).

Видеообзор матча смотрите на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 – Кангва – 5, 1:1 – Федотов – 33, 1:2 – Джорджевич – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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