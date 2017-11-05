«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:2. Видеообзор матча

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» на выезде обыграл со счётом 2:1 «СКА-Хабаровcк».



«Арсенал» повёл в счёте уже на 5-й минуте, когда точным ударом отметился Эванс Кангва. На 33-й минуте «СКА-Хабаровск» сумел сравнять счёт — отличился Виталий Федотов. Вырвать победу гости смогли на 86-й минуте — автором решающего гола стал Лука Джорджевич, вышедший на замену во втором тайме.

«СКА-Хабаровск» (12 очков) занимает последнее место в таблице РФПЛ, «Арсенал» (23) поднялся на шестую позицию, обогнав «Спартак» (22), «Уфу» и «Ахмат» (по 21).

Видеообзор матча смотрите на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.

