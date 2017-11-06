Бывший наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки может возглавить сборную Словении. Контракт хорватского специалиста с азербайджанской командой рассчитан до конца года, поэтому он останется в Баку до декабря.

«Моя дочь ходит в школу, которая завершается здесь 15 декабря, поэтому мы будем в Баку по крайней мере до этого времени. Мы наконец уладили все документы с азербайджанской стороной, поэтому я сейчас безработный.



Что касается переговоров со словенской ассоциацией, то да, это правда. На следующей неделе я, скорее всего, встречусь с президентом ассоциации», — цитирует Просинечки Ekipa24.