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175 лет назад 2016
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Просинечки может возглавить сборную Словении

Футбол

Бывший наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки может возглавить сборную Словении. Контракт хорватского специалиста с азербайджанской командой рассчитан до конца года, поэтому он останется в Баку до декабря.

«Моя дочь ходит в школу, которая завершается здесь 15 декабря, поэтому мы будем в Баку по крайней мере до этого времени. Мы наконец уладили все документы с азербайджанской стороной, поэтому я сейчас безработный.

Что касается переговоров со словенской ассоциацией, то да, это правда. На следующей неделе я, скорее всего, встречусь с президентом ассоциации», — цитирует Просинечки Ekipa24.

Вайсс и Просинечки – кандидаты на пост главного тренера в сборной Сербии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Азербайджана - Футбол Сборная Словении - Футбол Роберт Просинечки
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