Габулов — о матчах с Аргентиной и Испанией: страха быть не должно

Вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, как прошла тренировка национальной команды в Новогорске, и поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.



«Тренировка была восстановительная, так как почти все вчера играли. Вчера я летел из Хабаровска, возникали определённые трудности, но ничего сверхъестественного. Никаких отличий с другими сборами нет. Разве что в составе. Появились новые лица, например. А в остальном всё одинаковое.



С такими соперниками эмоции особенные. Ребята все в предвкушении. Хорошо, когда есть возможность попробовать себя в матче с сильным соперником. Но страха быть не должно. Только страсть и желание выходить и побеждать. Будем концентрировать внимание на том, что тренерский штаб предложит на теоретическом занятии. Думаю, нам расскажут о всех тонкостях и нюансах, чтобы хорошо сыграть. Первое теоретическое занятие будет сегодня вечером, кстати. В составе сборной Аргентины собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает, можно сказать, звезда», — передаёт слова Габулова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.



Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.

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