В. Березуцкий — о молодых игроках в РФПЛ: импортозамещение даёт себя знать

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос о появлении молодых игроков в РФПЛ.

«Достаточно увлекательно следить за сменой поколений в ЦСКА. Мне интересно, что будет происходить дальше. Растёт очень много молодых футболистов, им дают шансы. Это определённая политика, что не берём иностранных игроков и пытаемся вырастить свою молодёжь, которая будет играть в будущем. Мне очень интересно, как они проявят себя в будущем, через год-два.



Появление россыпи молодых российских игроков в других клубах? Импортозамещение даёт себя знать, поскольку цены на хороших футболистов очень сильно взлетели вверх, и клубам, которые в основном поддерживаются государственным финансированием, просто тяжело совершать такие покупки. В ходе чемпионата мы видим, что молодёжь есть, она начинает играть. Если даёшь молодёжи шанс заиграть, она будет развиваться и давать какой-то результат. Понятно, что это процесс нескольких лет, а не пяти дней.



Всё время отвечаю тем, кто говорит, что у нас нет каких-то футболистов: как только какие-то закончатся, сразу появятся новые. Есть пример Юрия Палыча Сёмина, под руководством которого „Локомотив“ с молодыми ребятами в составе занимает первую строчку. Совсем не обязательно приводить пример с „Зенитом“, который вкладывает большие деньги в иностранных игроков, но идёт пока вторым. Об этом тоже надо думать и понимать, что не всё так плохо», — сказал игрок.