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175 лет назад 2016
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Хайнкес: последние недели были очень напряжёнными, мы внесли много изменений

Футбол

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о работе, которую проделала мюнхенская команда за последнее время. 72-летний специалист возглавил «Баварию» в начале октября после отставки Карло Анчелотти.

«Эти недели, после того как я занял пост главного тренера, были очень напряжёнными. Мы внесли много изменений. Это касается тренировок, упражнений, интенсивности и общего уровня нагрузок. Много анализировали, разбирали ошибки. Очень хорошо работали. Так происходит всегда, когда приходит тренер с новыми идеями. Поэтому большой комплимент моей команде. Парни всё восприняли великолепно», — сказал Хайнкес.

Хайнкес считает, что нагрузки в современном футболе запредельны
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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