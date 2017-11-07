Хайнкес: последние недели были очень напряжёнными, мы внесли много изменений

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о работе, которую проделала мюнхенская команда за последнее время. 72-летний специалист возглавил «Баварию» в начале октября после отставки Карло Анчелотти.

«Эти недели, после того как я занял пост главного тренера, были очень напряжёнными. Мы внесли много изменений. Это касается тренировок, упражнений, интенсивности и общего уровня нагрузок. Много анализировали, разбирали ошибки. Очень хорошо работали. Так происходит всегда, когда приходит тренер с новыми идеями. Поэтому большой комплимент моей команде. Парни всё восприняли великолепно», — сказал Хайнкес.