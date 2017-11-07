В. Березуцкий: для меня текущее положение «Халла» Слуцкого не является сюрпризом

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мыслями о проблемах «Халл Сити», который возглавляет экс-тренер «армейцев» Леонид Слуцкий. Команда под руководством российского специалиста потерпела три поражения подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Невозможно поставить игру за короткий промежуток времени. Нужно как минимум три-четыре месяца стабильной, плавной подготовки, и тогда это даст какой-то результат. Для меня нынешнее положение „Халла“ не является сюрпризом. В клубе поменялось большое количество игроков, и те, с которыми Слуцкий начинал работать, поменялись на других.

В тренерской деятельности ничего не происходит моментально, и мы при понимании тактики Слуцкого сталкивались с большими проблемами. Одно дело – просто знать, как играть, а другое — вбить себе в голову и начать это делать машинально. Я надеюсь, что у Леонида Викторовича есть запасы сил, энергии и понимания того, что он делает", — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».