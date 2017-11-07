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175 лет назад 2016
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Тораль: выиграть чемпионат Испании для «Валенсии» практически невозможно

Футбол

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль отметил, что для его команды будет невозможно выиграть чемпионат Испании. По итогам 11 туров национального первенства «летучие мыши» с 27 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 4 очка и опережая мадридский «Реал» на столько же баллов.

«Выиграть чемпионат Испании для «Валенсии» практически невозможно. Это значило бы заработать 90 очков, а «Валенсии» это не по силам. В данный момент я бы подписался под четвёртым местом нашей команды в Примере», — приводит слова Тораля Onda Cero.

Главный тренер «Валенсии» — о победной серии: никакой эйфории нет
Источник: Onda Cero Сообщить об ошибке
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