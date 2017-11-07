Хорватия — Греция: Манджукич готов выйти на поле, Бадель пропустит матч

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич сможет помочь сборной Хорватии в первом стыковом матче ЧМ-2018 с Грецией (9 ноября), сообщает Football Italia. Форвард вышел на замену на 78-й минуте матча 12-го тура Серии А с «Беневенто» (2:1) и за оставшееся время успел повредить бедро. Медосбледование показало, что травма оказалась несерьёзной. Несмотря на это, 31-летний бомбардир будет готовиться к матчу с греками по индивидуальному графику.

А вот полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель против Греции сыграть не сможет. 28-летний хавбек также испытывает проблемы с бедром, которые оказались более серьёзными, чем у Манджукича. Футболист вернётся в расположение «фиалок» и продолжит восстановление.