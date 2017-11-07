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175 лет назад 2016
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Зинченко — о дебюте за «Манчестер Сити»: было сложно, но победителей не судят

Футбол

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о дебюте за свою команду в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась победой «горожан» лишь в серии пенальти — 4:1.

«Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят», – сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Зинченко дебютирует за «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вулверхэмптон Манчестер Сити Александр Зинченко
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