Зинченко — о дебюте за «Манчестер Сити»: было сложно, но победителей не судят

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о дебюте за свою команду в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась победой «горожан» лишь в серии пенальти — 4:1.



«Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл. Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят», – сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Зинченко дебютирует за «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»