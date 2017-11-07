Азар рассказал, что после поражения от «Ромы» Конте накричал на игроков «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что после поражения от «Ромы» (0:3) в выездном матче Лиги чемпионов главный тренер Антонио Конте был очень недоволен и накричал на игроков.

«В начале прошлого сезона, когда мы проиграли „Арсеналу“ и „Ливерпулю“, было то же самое. Все были разочарованы из-за результатов. Иногда тренеру нужно немного прикрикнуть, чтобы добиться от игроков нужной реакции, и, как вы видите, это принесло результаты.



Все — и тренеры, и игроки — выложились на максимум, поэтому мы смогли обыграть „Манчестер Юнайтед“. Когда мы играем как единая команда, то всё получается, и победы достаются легче», — цитирует Азара ESPN.