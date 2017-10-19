Конте: должен взять на себя ответственность за результат матча с «Ромой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю ничью с «Ромой» (3:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По ходу встречи лондонцы вели со счётом 2:0, затем уступали 2:3, но смогли добиться ничьей.
«Игроки приложили максимум усилий, и я благодарю их за это. Мы играли не лучшим образом в первом тайме, а решение изменить игровую систему себя не оправдало. Мы по сути импровизировали, но в итоге не смогли выйти из-под прессинга «Ромы». «Челси» забил два года, но чувство того, что мы не контролируем игру, не покидало. Я должен взять на себя ответственность за результат, поскольку решение изменить игровую систему при отсутствии вариативности на поле принадлежало мне. Я поменял позицию Давида Луиса, чтобы усилить среднюю линию, но, честно говоря, не думаю, что это сработало», — цитирует Конте Mediaset Premium.