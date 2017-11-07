Полузащитник Де Брёйне больше всех пробежал в первых четырёх турах ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пробежал в первых четырёх турах на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА—2017/18 больше, чем кто-либо, однако по средней скорости бега не вошёл даже в топ-5. За 360 игровых минут в первых четырёх матчах игрок сборной Бельгии преодолел 48 052 метра, сообщает пресс-служба УЕФА.

В среднем бельгиец пробегал 133,48 метра в минуту, но это не самый высокий показатель в этом сезоне, если брать усреднённую скорость. Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен сыграл на матч меньше, но покрыл в них 37 935 метра, то есть в среднем двигался со скоростью 140,50 метров в минуту, или 8,43 км/час.

Для сравнения, нападающий «Реала» Криштиану Роналду пробежал 36 870 метров за 360 минут, имея среднюю скорость 6,145 км/час, а форвард «Барселоны» Лионель Месси — 29 802 метра за 360 минут, то есть двигался со средней скоростью 4,97 км/час.