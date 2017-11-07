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175 лет назад 2016
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«Арсенал» во время паузы в чемпионате России сыграет против минского «Динамо»

Футбол

Тульский «Арсенал» заполнит паузу в российской Премьер-Лиге товарищеским матчем. Перерыв в чемпионате России связан с международными матчами.

Соперниками «Арсенала» во время паузы станут футболисты минского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Матч пройдёт в Туле на Центральном стадионе «Арсенала». Начало – в 13:00 мск.

Соперник «канониров» занимает в чемпионате Беларуси второе место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате». «Арсенал» в российской Премьер-Лиге после 16 туров расположился на 7-й позиции.

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Источник: Официальный сайт тульского "Арсенала" Сообщить об ошибке
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