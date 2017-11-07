Нападающий «Спартака» Адриано выиграл у «Шахтёра» дело в CAS

Бывший нападающий «Шахтёра» Луис Адриано, ныне выступающий за «Спартак», выиграл дело в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS), сообщает Gauchazh. Бразильский игрок обратился с жалобой в CAS из-за долгов по зарплате, которые появились перед его уходом из донецкой команды в «Милан».



Во время переговоров между клубами Адриано был в Бразилии по разрешению «Шахтёра», однако после перехода украинский клуб вычел из его зарплаты деньги за пропуск тренировок. Отмечается, что форвард добился не только выплаты всех долгов, но и компенсацию за перелёт между Бразилией и Украиной.



Адриано выступал за «Шахтёр» с 2007 по 2015 год, забив 128 голов в 266 матчах во всех турнирах.

Луис Адриано: надеюсь продолжить поражать ворота соперников «Спартака»