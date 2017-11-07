Бубнов: Вернблума давно надо ставить на место

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о действиях полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).



«Вернблум ударил соперника локтем — красная, толчок судьи — это тоже красная. Карасёв потом сказал, что это была не лучшая его игра. Конечно, это проблема судьи, что он не наказывал Понтуса. Шведа давно надо ставить на место. На любое судейское решение следует с его стороны оскорбление. За такие нарушения, как у Хосонова, даются жёлтые карточки сплошь и рядом. Поэтому непонятно, какие претензии были у Гончаренко», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

«Как Будогосский может говорить, что фол Вернблума – это не красная?!» Главная женщина-арбитр России Наталья Авдонченко критикует судейство Карасёва в дерби и поражается реакции на него Будогосского.