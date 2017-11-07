Денисов: к конфликту с Черчесовым Ротенберг никак не причастен

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов опроверг информацию о том, что его конфликт со Станиславом Черчесовым в «Динамо» был связан с защитником Борисом Ротенбергом.

По данным СМИ, конфликт с Черчесовым якобы мог возникнуть из-за того, что Денисов в резкой форме выразил недовольство решением тренера выпустить Ротенберга в стартовом составе на матч российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2). Из-за конфликта с Черчесовым Денисов был отстранён от тренировок с основным составом «Динамо». Также полузащитник был оштрафован. Однако после подачи соответствующего иска палата по разрешению споров РФС обязала московский клуб полностью возместить Денисову данный штраф.



«Если честно, не вижу смысла в очередной раз ворошить эту тему. Состоялся суд, который признал мою правоту в той ситуации. Начни я сейчас озвучивать подробности, это будет выглядеть как сведение счётов с тем, кто не вызвал меня в сборную. Всё, что мы хотели с Черчесовым сказать, мы сказали друг другу один на один. Единственное, что я бы хотел ещё раз подчеркнуть, — приплести сюда Ротенберга — решение тех, кто, как это сейчас модно говорить, гонится за „хайпом“. Борис — мой одноклубник по „Локомотиву“, прекрасный человек и профессионал. Это ясно всем, кто хоть какое-то время находится с ним в команде. Я отношусь к нему с большим уважением; и я особо хочу подчеркнуть, что к этому конфликту он никак не причастен», — приводит слова Денисова ТАСС.

Сейчас Черчесов является главным тренером сборной России и ни разу не вызывал Денисова в национальную команду.