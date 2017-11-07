Голкипер «Ромы» признался, что Буффон — его кумир

Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон Бекер назвал вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона кумиром.

«Моим кумиром является Буффон, который меня сильно вдохновляет. Джанлуиджи — один из величайших вратарей в истории, если не самый великий. Он всегда занимает правильную позицию в воротах. Если говорить о других голкиперах, которые мне нравятся, то Давид де Хеа и Ян Облак проделывают хорошую работу в «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» соответственно», — цитирует Алисона GloboEsporte.