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175 лет назад 2016
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Голкипер «Ромы» признался, что Буффон — его кумир

Футбол

Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон Бекер назвал вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона кумиром.

«Моим кумиром является Буффон, который меня сильно вдохновляет. Джанлуиджи — один из величайших вратарей в истории, если не самый великий. Он всегда занимает правильную позицию в воротах. Если говорить о других голкиперах, которые мне нравятся, то Давид де Хеа и Ян Облак проделывают хорошую работу в «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» соответственно», — цитирует Алисона GloboEsporte.

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Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Рома Сборная Бразилии — Футбол Сборная Италии — Футбол Ювентус Давид де Хеа Джанлуиджи Буффон Ян Облак
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