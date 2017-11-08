Варга: у Слуцкого нет никаких проблем с болельщиками «Халла»

Агент Шандор Варга оценил перспективы российского тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого. «Тигры» занимают 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, и недавно болельщики запустили в соцсети хэштег #SlutskyOut.



«С болельщиками «Халла» у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды — фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках «Халла» отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут. Чемпионшип — сложный турнир, тут всё может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и «Халл», безусловно, будет бороться до последнего. Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чём не беспокоясь», — сказал Варга в интервью «Известиям».

«Он неплохой парень, но #SlutskyOut». Фанаты призывают уволить Слуцкого Фанаты «Халла» запустили в сети хэштег, в котором призывают руководство отправить Слуцкого в отставку. Так ли всё серьёзно?