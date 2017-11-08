Абрамович намерен вмешаться в конфликт Конте и Луиса, чтобы предотвратить раскол

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен лично разобраться в отношениях между главным тренером лондонцев Антонио Конте и футболистами команды, сообщает Daily Mail.

В понедельник стало известно, что технический директор «Челси» Майкл Эменало покидает свой пост. Причиной ухода 52-летнего специалиста якобы стало его нежелание участвовать в конфликте между Конте и директором клуба Мариной Грановской. Напряжённость между сторонами возникла из-за разногласий во время летнего трансферного окна. По данным СМИ, уход Эменало стал для Абрамовича неприятной неожиданностью, так как он считал Майкла одним из немногих людей в «Челси», которым можно доверять.

В настоящее время у Конте возник конфликт с бразильцем Давидом Луисом. Защитник не попал в заявку «Челси» на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Конте заявил, что это решение было продиктовано исключительно тактическими соображениями, однако многие считают, что причиной стала ссора между итальянским специалистом и бразильским футболистом после поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов (0:3).

Абрамович серьёзно обеспокоен последними событиями в команде и клубе и намерен вмешаться, дабы избежать раскола, подытожил источник.