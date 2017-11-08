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175 лет назад 2016
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Вьери раскритиковал Линекера за критику в адрес Бенсема

Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери подверг критике экс-форварда национальной команды Англии Гари Линекера. Англичанин в последнее время сам неоднократно критиковал нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, говоря о том, что это переоценённый футболист. Причём делал он это в достаточно саркастическом тоне.

«Я не знаю, почему Линекер находится на телевидении. Такое могло произойти только в Англии. Он сам забивал все свои голы, находясь во вратарской площадке. Дело в том, что Линекер сам был нападающим. И неужели нужно убивать форварда за то, что он не забивал в двух матчах? Ему следовало бы разбираться в этом лучше», — цитирует Вьери beIN Sports.

Линекер вновь поиздевался над «Реалом» и Бензема
Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Гари Линекер Карим Бензема Кристиан Вьери
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