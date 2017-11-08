Вьери раскритиковал Линекера за критику в адрес Бенсема

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери подверг критике экс-форварда национальной команды Англии Гари Линекера. Англичанин в последнее время сам неоднократно критиковал нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, говоря о том, что это переоценённый футболист. Причём делал он это в достаточно саркастическом тоне.

«Я не знаю, почему Линекер находится на телевидении. Такое могло произойти только в Англии. Он сам забивал все свои голы, находясь во вратарской площадке. Дело в том, что Линекер сам был нападающим. И неужели нужно убивать форварда за то, что он не забивал в двух матчах? Ему следовало бы разбираться в этом лучше», — цитирует Вьери beIN Sports.