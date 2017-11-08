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175 лет назад 2016
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Янкер: считаю Сандро Вагнера лучшим классическим центрфорвардом Германии

Футбол

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Карстен Янкер советует главному тренеру сборной Германии Йоахиму Лёву включить в состав команды, которая примет участив в чемпионате мира, нападающего «Хоффенхайма» Сандро Вагнера. Янкер уверен, что этот футболист будет весьма полезен действующим чемпионам мира.

«Игроки такого плана, как Вагнер или Марио Гомес, были бы, на мой взгляд, важны национальной команде. В данный момент я считаю Вагнера лучшим классическим центрфорвардом Германии», — приводит слова Янкера t-online.

По итогам 11 туров Бундеслиги Вагнер принял участие в 9 матчах, став автором 4 голов и 2 результативных передач.

Источник: T-Online Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Хоффенхайм Вагнер
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