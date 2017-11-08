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175 лет назад 2016
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Во Франции сообщили, что Гуркюфф больше не является тренером «Ренна»

Футбол

«Ренн» после смены президента остался без главного тренера. Об этом сообщает Eurosport.fr и многие французские СМИ. Кристиан Гуркюфф был отправлен в отставку новым главой клуба Оливье Летангом. На официальном сайте подтверждения пока нет.

Временно исполнять обязанности главного тренера будут директор учебного центра «Ренна» Мишель Труан и Ландри Шовен, работающий с молодёжным составом.

Среди кандидатов на вакантное место главного тренера значатся Лоран Блан, Кристоф Галтье и Габриэль Хайнце. После 12 туров «Ренн» занимает в чемпионате Франции 10-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Блан может стать новым главным тренером «Ренна»
Источник: Eurosport.fr Сообщить об ошибке
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Ренн Габриэль Хайнце Кристиан Гуркюфф Кристоф Галтье Лоран Блан
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