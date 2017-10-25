Блан может стать новым главным тренером «Ренна»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может снова получить работу на своей родине. Как сообщает RMC, «Ренн» рассматривает возможность назначить специалиста на пост главного тренера.
Отмечается, что руководство «Ренна» недовольно результатами работы нынешнего наставника Кристиана Гуркюффа, который рискует остаться без работы. «Ренн» после 10 туров занимает 15-е место в таблице чемпионата Франции.
Блан помимо сборной Франции ранее работал также с «Бордо» и «ПСЖ», а с лета 2016 года находится без команды.
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