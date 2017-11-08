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Месси отсутствует на открытой тренировке сборной Аргентины

Футбол

Сборная Аргентины продолжает подготовку к товарищескому матчу против России. 8 ноября подопечные Хорхе Сампаоли проводят очередную тренировку. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который накануне работал в общей группе, не присутствует на открытой тренировке. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Футболисты были разбиты на две группы. Сначала участие в тренировке принимают защитники и полузащитники, а затем будут работать нападающие. Завтра первыми на поле выйдут форварды, а затем защитники и полузащитники.

Сборная Аргентины 11 ноября в «Лужниках» сыграет против сборной России. Начало встречи — в 16:00 мск. 14 ноября аргентинцы встретится с Нигерией. Матч пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона Лионель Месси ЧМ-2018
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