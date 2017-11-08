В день матча Россия – Аргентина в районе «Лужников» ограничат продажу спиртного

В торговых объектах, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также от станций метро «Спортивная» и «Воробьёвы горы», 11 ноября, когда состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины, ограничат продажу любых спиртных напитков и безалкогольных напитков в стеклянной таре.

Такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных болельщиков, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Приобрести билеты на матч Россия – Аргентина можно на «Чемпионате».