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В день матча Россия – Аргентина в районе «Лужников» ограничат продажу спиртного

Футбол

В торговых объектах, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также от станций метро «Спортивная» и «Воробьёвы горы», 11 ноября, когда состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины, ограничат продажу любых спиртных напитков и безалкогольных напитков в стеклянной таре.

Такие меры нужны для профилактики различного рода правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных болельщиков, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Приобрести билеты на матч Россия – Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол
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