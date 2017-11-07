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Владелец «Эвертона» хочет видеть главным тренером команды Симеоне

Футбол

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири выразил желание, чтобы его команду возглавил наставник «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время клуб не определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения Рональда Кумана, и готов сделать предложение Симеоне.

Как сообщает Sky Sports, инициатором возможной попытки заполучить в «Эвертон» аргентинского специалиста является именно Мошири.

Однако в настоящее время главным претендентом на вакантную должность в «Эвертоне» является экс-тренер сборной Англии Сэм Аллардайс. Также в списке кандидатов на пост тренера «ирисок» находятся наставник «Уотфорда» Марку Силва и и.о. наставника «Эвертона» Дэвид Ансуорт.

Эллардайс станет новым главным тренером «Эвертона», уверены букмекеры
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Эвертон Диего Симеоне Марку Силва Сэм Эллардайс
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