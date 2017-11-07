Владелец «Эвертона» хочет видеть главным тренером команды Симеоне

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири выразил желание, чтобы его команду возглавил наставник «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время клуб не определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения Рональда Кумана, и готов сделать предложение Симеоне.



Как сообщает Sky Sports, инициатором возможной попытки заполучить в «Эвертон» аргентинского специалиста является именно Мошири.



Однако в настоящее время главным претендентом на вакантную должность в «Эвертоне» является экс-тренер сборной Англии Сэм Аллардайс. Также в списке кандидатов на пост тренера «ирисок» находятся наставник «Уотфорда» Марку Силва и и.о. наставника «Эвертона» Дэвид Ансуорт.

Эллардайс станет новым главным тренером «Эвертона», уверены букмекеры