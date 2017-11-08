Защитник сборной Германии Боатенг не сыграет против команды Англии

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг не сможет помочь своей национальной команде в предстоящем товарищеском матче с командой Англии из-за мышечных проблем. Об этом сообщил официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Кроме того, участие футболиста в товарищеской игре с командой Франции (14 ноября) также пока остаётся под вопросом.

Матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Ранее стало известно, что расположение сборной Англии из-за проблем со здоровьем покинули Гарри Кейн, Гарри Уинкс и Деле Алли, а также Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг и Фабиан Делф.