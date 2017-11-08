До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Защитник сборной Германии Боатенг не сыграет против команды Англии

Футбол

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг не сможет помочь своей национальной команде в предстоящем товарищеском матче с командой Англии из-за мышечных проблем. Об этом сообщил официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Кроме того, участие футболиста в товарищеской игре с командой Франции (14 ноября) также пока остаётся под вопросом.

Матч между сборными Англии и Германии состоится 10 ноября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Ранее стало известно, что расположение сборной Англии из-за проблем со здоровьем покинули Гарри Кейн, Гарри Уинкс и Деле Алли, а также Джордан Хендерсон, Рахим Стерлинг и Фабиан Делф.

Хендерсон, Стерлинг и Делф не помогут Англии в матчах с Германией и Бразилией
Источник: Немецкий футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Жером Боатенг Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент