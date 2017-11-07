100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Хендерсон, Стерлинг и Делф не помогут Англии в матчах с Германией и Бразилией

Футбол

Сборная Англии несёт очередные потери в преддверии двух товарищеских матчей против Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Как говорится на официальной странице англичан в «Твиттере», в лазарет угодили полузащитники Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг и Фабиан Делф (оба – «Манчестер Сити»). Кто займёт их место, станет известно позднее.

Ранее расположение сборной Англии из-за проблем со здоровьем покинули Гарри Кейн, Гарри Уинкс и Деле Алли. Место Уинкса занял полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Джейк Ливермор, а Алли заменил защитник «Эвертона» Майкл Кин.

Кейн и Уинкс не помогут сборной Англии в матчах с Германией и Бразилией
Источник: TheFA Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Германии — Футбол Джордан Хендерсон Рахим Стерлинг Фабиан Делф товарищеские матчи Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент