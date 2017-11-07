Хендерсон, Стерлинг и Делф не помогут Англии в матчах с Германией и Бразилией

Сборная Англии несёт очередные потери в преддверии двух товарищеских матчей против Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). Как говорится на официальной странице англичан в «Твиттере», в лазарет угодили полузащитники Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг и Фабиан Делф (оба – «Манчестер Сити»). Кто займёт их место, станет известно позднее.

Ранее расположение сборной Англии из-за проблем со здоровьем покинули Гарри Кейн, Гарри Уинкс и Деле Алли. Место Уинкса занял полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Джейк Ливермор, а Алли заменил защитник «Эвертона» Майкл Кин.