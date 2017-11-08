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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Месси: не хочу, чтобы Аргентина на ЧМ-2018 попала в одну группу с Испанией

Футбол

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, с кем не хотел бы попасть в одну группу на чемпионате мира 2018 года в России, а также назвал фаворитов на победу.

«Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция. Это лучшие команды», — сказал Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины находится в России, где 11 ноября сыграет против сборной России. 14 ноября в Краснодаре аргентинцы встретятся с Нигерией.

Билеты на матч Россия – Аргентина можно приобрести на «Чемпионате».

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Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Лионель Месси ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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