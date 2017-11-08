Месси: не хочу, чтобы Аргентина на ЧМ-2018 попала в одну группу с Испанией

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, с кем не хотел бы попасть в одну группу на чемпионате мира 2018 года в России, а также назвал фаворитов на победу.

«Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция. Это лучшие команды», — сказал Месси в интервью TyC Sports.

Напомним, что Месси в составе сборной Аргентины находится в России, где 11 ноября сыграет против сборной России. 14 ноября в Краснодаре аргентинцы встретятся с Нигерией.

Билеты на матч Россия – Аргентина можно приобрести на «Чемпионате».