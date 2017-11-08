Кришито: мечтаю о возвращении в сборную Италии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито оценил свои шансы вернуться в сборную Италии.



«Я забиваю, отдаю голевые передачи и работаю с одним из лучших итальянских тренеров. Мечтаю о возвращении в сборную Италии, но не хочу комментировать выбор Вентуры. Будет сложно вернуться, но я продолжаю на это надеяться», — цитирует капитана «Зенита» CalcioNews24.

В последний раз Кришито вызывался в сборную Италии в 2014 году. 30-летний защитник должен был поехать в составе «скуадра адзурра» на Евро-2012, но был исключён из заявки из-за подозрений в участии в договорных матчах.