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«Оренбург» нанёс «Енисею» первое поражение в ФНЛ с 30 июля

Футбол

«Оренбург» выиграл у «Енисея» в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В середине второго тайма отличился Силвие Бегич. Беспроигрышная серия «Енисея» в турнире прервалась на отметке в 16 матчей. В предыдущий раз «Енисей» проигрывал во встрече с «Тамбовом» (0:5) 30 июля.

В другом матче 22-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» и «Факел» сыграли вничью. Встреча проходила в Тюмени на стадионе «Геолог» и завершилась со счётом 0:0.

Таблица ФНЛ

ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 – Бегич – 68
ФНЛ - Первый дивизион. 22-й тур
08 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
0 : 0
Факел
Воронеж
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей ФК Оренбург ФК Тюмень ФК Факел
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