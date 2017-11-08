Бывший игрок «Интера» и «Монако» возглавил «Ренн»

«Ренн» на своём официальном сайте подтвердил информацию, что Кристиан Гуркюфф больше не является главным тренером команды. Вместо него назначен бывший полузащитник «Интера», «Монако» и сборной Франции Сабри Лямуши. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2019 года с опцией продления ещё на один год.

Последним местом работы Лямуши был катарский клуб «Аль-Джаиш». Также с 2012 по 2014 год француз возглавлял сборную Кот-д'Ивуара.

По итогам 12 туров «Ренн» занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1.