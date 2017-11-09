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Эдегор: «Реал» очень доволен моим прогрессом

Футбол

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Херенвен», отметил, что мадридцы довольны его прогрессом.

«Реал» очень доволен моим прогрессом. Они думают, что я показываю себя очень хорошо, и это приятно.

Я не вернусь в Испанию в январе. Я вернусь в июне, а там посмотрим. Думаю, что через пару лет я буду в лучшем положении, впереди у меня долгая карьера, хотя об этом можно забыть, когда начинаешь играть в таком молодом возрасте", — цитирует игрока Dagbladet.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 18-летний игрок провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей.

Источник: Dagbladet Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Херенвен Мартин Эдегор
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