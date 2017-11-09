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Месси — о своём будущем: не знаю, где окажусь в ближайшие годы

Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о том, может ли он вернуться в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз». 30-летний футболист перед тем, как перебраться в Испанию, выступал за молодёжный состав команды из Росарио.

«У меня всегда было желание играть за «Ньюэллс», об этом я мечтал в детстве. Когда я оказался в клубе, то представлял, что буду играть в аргентинском чемпионате. Но сейчас я не знаю, что произойдёт в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в «Ньюэллс», поскольку просто не знаю, где именно окажусь», – цитирует Месси Goal со ссылкой на TyC Sports.

Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Каталонский клуб объявлял, что достиг договорённости о продлении соглашения, но подпись под новым контрактом Месси пока так и не поставил.

«Барселона» готова заплатить Месси £ 80 млн за то, чтобы он продлил контракт
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Ньюэллс Олд Бойз ФК Барселона Лионель Месси
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