Месси — о своём будущем: не знаю, где окажусь в ближайшие годы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о том, может ли он вернуться в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз». 30-летний футболист перед тем, как перебраться в Испанию, выступал за молодёжный состав команды из Росарио.



«У меня всегда было желание играть за «Ньюэллс», об этом я мечтал в детстве. Когда я оказался в клубе, то представлял, что буду играть в аргентинском чемпионате. Но сейчас я не знаю, что произойдёт в ближайшие несколько лет. Не могу сказать, что вернусь в «Ньюэллс», поскольку просто не знаю, где именно окажусь», – цитирует Месси Goal со ссылкой на TyC Sports.

Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Каталонский клуб объявлял, что достиг договорённости о продлении соглашения, но подпись под новым контрактом Месси пока так и не поставил.