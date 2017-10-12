«Барселона» готова заплатить Месси £ 80 млн за то, чтобы он продлил контракт

Руководство «Барселоны» готово предложить нападающему Лионелю Месси £ 80 млн (около € 89 млн) в качестве подъёмных за продление контракта. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в июне 2018 года. При этом по новому соглашению аргентинец может получать £ 500 тыс. (около € 557 тыс.) в неделю, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что для получения новых инвестиций, которые «Барселона» готова потратить на Месси, клуб хочет продать права на название стадиона «Камп Ноу». Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы уже начали переговоры с потенциальными инвесторами, а от возможной сделки рассчитывают получить порядка € 200 млн.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года, став восемь раз за это время чемпионом Испании, пять раз выиграв Кубок Испании и четыре раза став победителем Лиги чемпионов.