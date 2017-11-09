Бирхофф: в Германии обеспокоены прогрессом футболистов сборных Англии

Экс-нападающий сборной Германии, а ныне менеджер команды Оливер Бирхофф признался, что обеспокоен прогрессом английского футбола, особенно на уровне молодёжных сборных. В 2017 году англичане выиграли чемпионат мира U-20 и U-17, а также чемпионат Европы U-19.

«В командах английской Премьер-лиги у молодых игроков меньше шансов проявить себя из-за большого количества легионеров. Англия лишь начинает догонять остальных в вопросе развития юношеского и молодёжного футбола. Это займёт некоторое время. В Германии начали этот процесс в 2000 году, а первый результат в виде новых молодых и талантливых игроков был получен в 2010-м.

Англия — футбольная нация, у них сильный чемпионат. Это займёт некоторое время, но вы увидите, как их молодёжь шаг за шагом растёт. Да, мы в Германии обеспокоены прогрессом Англии, так как уровень их футболистов становится всё выше.

Если смотреть на сборную Англии со стороны, создаётся впечатление, что это новая команда с молодыми игроками, постепенно отказывающаяся от ветеранов. Вижу, что у англичан есть хорошие тылы в виде сборных U20 и U17. Это показывает, что английский футбол уже развился», — приводит слова Бирхоффа The Telegraph.