Чигринский: удивило, что болельщики «Барселоны» освистывали меня

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский, защищающий ныне цвета AEK (Афины), поделился воспоминаниями о болельщиках каталонского клуба. Украинский футболист подчеркнул, что неоднократно подвергался освистыванию на стадионе «Камп Ноу».

«Удивило, что болельщики «Барселоны» освистывали меня. Причём те же самые болельщики, которые пять минут назад мне аплодировали», — приводит слова Чигринского Cadena Ser.

Относительно экс-наставника сине-гранатовых Хосепа Гвардиолы, возглавляющего ныне «Манчестер Сити», Чигринский сказал: «Я продолжаю поддерживать контакт с ним. В последний раз он позвонил мне, чтобы попросить информацию о Дугласе Косте».

Дуглас Коста летом 2015 года перешёл из «Шахтёра» в «Баварию», главным тренером которой в то время был Гвардиола.